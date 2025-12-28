Hindustan Hindi News
शराब घोटाला केस: ACB ने विनय कुमार से पूछा- कहां खपाए उगाही के 5 करोड़, क्या बताया?

शराब घोटाले की जांच में एसीबी को विनय कुमार सिंह के द्वारा पांच करोड़ की उगाही किए जाने की जानकारी मिली है। इन पैसों का निवेश कहां किया गया, इस विषय पर विनय सिंह से पूछताछ की गई…

Dec 28, 2025 06:21 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस में एसीबी ने सात दिनों की रिमांड पर लेकर नेक्सजेन के संचालक विनय कुमार सिंह से शनिवार से पूछताछ शुरू की। सूत्रों के अनुसार, जांच में विनय सिंह ने एसीबी को सहयोग नहीं किया। सवालों को टालते रहे। शराब घोटाले की जांच में एसीबी को विनय कुमार सिंह के द्वारा पांच करोड़ की उगाही किए जाने की जानकारी मिली है। इन पैसों का निवेश कहां किया गया, इस विषय पर विनय सिंह से पूछताछ की गई, पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

विनय सिंह से पूछा गया कि जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में आए 72,97,500 रुपये का स्रोत क्या था, इसका भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एसीबी की जांच में यह बात सामने आई थी कि ये पैसे विनय सिंह की कंपनी मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खाते से स्वप्ना संचिता के खाते में भेजे गए थे। एसीबी को अंदेशा है कि विनय चौबे के भ्र्रष्टाचार से अर्जित राशि को नेक्सजेन के खाते से भेजा गया। इससे पहले शनिवार की दोपहर एसीबी की टीम विनय सिंह को हजारीबाग जेल से लेकर रांची पहुंची।

करोड़ों की जमीन, लाखों में खरीदने पर भी पूछे सवाल : एसीबी ने विनय सिंह के पार्टनर जतिन सहाय से खरीदी गई एक व्यवसायिक जमीन के मामले में भी सवाल पूछे। फ्लोरेंस हेल्थकेयर नाम की कंपनी में विनय सिंह व जतिन सहाय दोनों पार्टनर रहे हैं। फिरायालाल कंपाउंड की एक जमीन की खरीद जतिन सहाय से स्वप्ना संचिता ने साल 2019 में महज 26 लाख रुपये में की थी। एसीबी ने इस जमीन की खरीद को भी अवैध संपत्ति के निवेश के पहलू पर जांच शुरू की है। एसीबी ने इस डील के विषय में भी विनय सिंह से जानना चाहा, हालांकि उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। जांच में यह बात सामने आई थी कि शराब के प्रति कार्टून पर 300 से 600 रुपये की वसूली की गई। इस वसूली में कई का हिस्सा था।

शराब के प्रति कार्टून पर 300 से 600 रुपये की वसूली की गई। इस वसूली में बड़ा हिस्सा अरुण पति त्रिपाठी, विधु गुप्ता, सिद्धार्थ सिंघानिया को जाता था। इसके बाद मैनपावर से लेकर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का ठेका पसंदीदा कंपनियों को दिया गया। मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनियों मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी व मार्शन इनोवेटिव की बैंक गारंटी की जांच तक अधिकारियों ने नहीं कराई। इससे राज्य के राजस्व को 38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं घटिया शराब की आपूर्ति के कारण 136 करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा।

बड़ा हिस्सा अरुण पति त्रिपाठी, विधु गुप्ता, सिद्धार्थ सिंघानिया को जाता था। इसके बाद मैनपावर से लेकर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का ठेका पसंदीदा कंपनियों को दिया गया। मैनपावर सप्लाई करने वाली कंपनियों मेसर्स विजन हॉस्पिटलिटी व मार्शन इनोवेटिव की बैंक गारंटी की जांच तक अधिकारियों ने नहीं कराई। इससे राज्य के राजस्व को 38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं घटिया शराब की आपूर्ति के कारण 136 करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा।

