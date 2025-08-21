भारत वापस लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक, झारखंड ATS प्रत्यर्पण के लिए गई अजरबैजान

लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक सिंह जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। झारखंड एटीएस की टीम अजरबैजान पहुंच गई है। यहां अजरबैजान से प्रत्यर्पित करने के बाद मयंक को भारत वापस लाया जाएगा।

झारखंड एटीएस की टीम मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को भारत वापस लाने के लिए अजरबैजान रवाना हो गई है। एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में टीम रवाना हुई है। मयंक को 23 अगस्त को रांची लाया जाएगा। मयंक सिंह पर अलग-अलग जिलों में कुल 48 मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक मामले हजारीबाग में हैं, जहां बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, और हजारीबाग सदर जैसे थानों में दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं। रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक पर आपराधिक मामले हैं। एटीएस के अनुसार, रायपुर और राजस्थान में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। भारत लाए जाने के बाद इन राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी।

रामगढ़ के केस में किया जा रहा प्रत्यर्पण झारखंड एटीएस की लंबी और सुनियोजित कार्रवाई के कारण ही मयंक सिंह का प्रत्यर्पण संभव हो पाया। चर्चित गैंगस्टर लॉरेंश विश्नोई और मारे गए अमन साव के गैंग के बीच की कड़ी के तौर पर काम करने वाले मयंक के खिलाफ रामगढ़ के पतरातू (भदानीनगर) थाना कांड संख्या-175/22 में जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इसी के आधार पर अजरबैजान में उसे 29 अक्तूबर 2024 को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद अजरबैजान ने भारत से प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे। झारखंड एटीएस ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से यह उपलब्ध कराया। इन दस्तावेज के आधार पर अजरबैजान के बाकू अपराध न्यायालय में मयंक के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को कोर्ट ने मयंक को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी।