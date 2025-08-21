lawrence vishnoi aide mayank will brought india return by ats jharkhand भारत वापस लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक, झारखंड ATS प्रत्यर्पण के लिए गई अजरबैजान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़lawrence vishnoi aide mayank will brought india return by ats jharkhand

भारत वापस लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक, झारखंड ATS प्रत्यर्पण के लिए गई अजरबैजान

लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक सिंह जल्द ही भारत वापस लाया जाएगा। झारखंड एटीएस की टीम अजरबैजान पहुंच गई है। यहां अजरबैजान से प्रत्यर्पित करने के बाद मयंक को भारत वापस लाया जाएगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 21 Aug 2025 07:36 AM
share Share
Follow Us on
भारत वापस लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई का करीबी मयंक, झारखंड ATS प्रत्यर्पण के लिए गई अजरबैजान

झारखंड एटीएस की टीम मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को भारत वापस लाने के लिए अजरबैजान रवाना हो गई है। एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में टीम रवाना हुई है। मयंक को 23 अगस्त को रांची लाया जाएगा। मयंक सिंह पर अलग-अलग जिलों में कुल 48 मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक मामले हजारीबाग में हैं, जहां बड़कागांव, केरेडारी, कोर्रा, और हजारीबाग सदर जैसे थानों में दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज हैं। रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी मयंक पर आपराधिक मामले हैं। एटीएस के अनुसार, रायपुर और राजस्थान में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। भारत लाए जाने के बाद इन राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी।

रामगढ़ के केस में किया जा रहा प्रत्यर्पण

झारखंड एटीएस की लंबी और सुनियोजित कार्रवाई के कारण ही मयंक सिंह का प्रत्यर्पण संभव हो पाया। चर्चित गैंगस्टर लॉरेंश विश्नोई और मारे गए अमन साव के गैंग के बीच की कड़ी के तौर पर काम करने वाले मयंक के खिलाफ रामगढ़ के पतरातू (भदानीनगर) थाना कांड संख्या-175/22 में जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। इसी के आधार पर अजरबैजान में उसे 29 अक्तूबर 2024 को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद अजरबैजान ने भारत से प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेज मांगे। झारखंड एटीएस ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से यह उपलब्ध कराया। इन दस्तावेज के आधार पर अजरबैजान के बाकू अपराध न्यायालय में मयंक के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को कोर्ट ने मयंक को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी।

दर्ज केस की समीक्षा शुरू

पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, मयंक को सजा दिलाने के लिए राज्य भर के उन सभी थानों में उसके खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। पुलिस की टीमें इन मामलों से जुड़े सबूत और गवाहों को जुटाने में लगी हैं, ताकि मयंक को उसके अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।