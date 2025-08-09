lawrence bishnoi and aman sahu aide mayank singh will braught to india by jharkhand police भारत लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई और अमन साहू का करीबी मयंक, अजरबैजान जाएगी झारखंड पुलिस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
भारत लाया जाएगा लॉरेंस विश्नोई और अमन साहू का करीबी मयंक, अजरबैजान जाएगी झारखंड पुलिस

झारखंड पुलिस की एक टीम जल्द ही अजरबैजान के लिए रवाना होगी। यहां से वांटेड गैंगस्टर मयंक सिंह को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जाएगा। मयंक सिंह लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर अमन साहू का करीबी रहा है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 9 Aug 2025 06:37 AM
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव (अब मृत) के बीच की कड़ी रहा गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को 22 अगस्त को अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। अजरबैजान की सरकार मयंक सिंह को बाकू एयरपोर्ट पर ही हैंडओवर करेगी।

मिली जानकारी के अनुसार, मयंक भारत वापस लाए जाने के लिए एसटीएफ को भारत सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है। इसके बाद अब जल्द ही एसटीएफ की एक टीम मयंक को लेने के लिए अजरबैजान जाएगी और वहां का प्रशासन बाकू एयरपोर्ट पर मयंक को भारत के हवाले कर देगा। इसके बाद की सारी कानूनी प्रक्रिया भारत में चलाई जाएंगी।

मयंक सिंह को भारत लाने के लिए झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा समेत अन्य पुलिस अफसरों को भारत सरकार ने पॉलिटिक्ल क्लीयरेंस भी दे दिया है। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि एटीएस रांची के द्वारा अभियुक्त सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातू थाना में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्तूबर 2024 को अभियुक्त मयंक सिंह को अजरबैजान में निरुद्ध किया गया था। इसके बाद अजरबैजान गणराज्य द्वारा प्रत्यर्पण डोजियर की मांग की गई। ऋषभ झा ने बताया कि एटीएस के द्वारा विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यर्पण डोजियर अजरबैजान को उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय में केस चलाया गया। 27 जनवरी को अजरबैजान कोर्ट द्वारा सुनील सिंह के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी।

बता दें कि कुछ महीनों पहले ही अमन साहू को छत्तीसगढ़ जेल से झारखंड लाए जाने के दौरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। झारखंड लाए जाने के दौरान अमन साहू के साथियों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया था, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और अमन साहू मारा गया था।