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Latehar News: जल सहियाओं ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की लातेहार जिला इकाई ने अपने अधिकारों के लिए धरना दिया। जिला अध्यक्ष शीला देवी ने सरकार से जल सहियाओं को स्थानीय कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय का भुगतान करने और विभिन्न योजना लाभ प्रदान करने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जल सहियाएं शामिल थीं।

Latehar News: जल सहियाओं ने समाहरणालय के समक्ष दिया धरना

Latehar News: लातेहार,संवाददाता। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की लातेहार जिला इकाई के बैनर तले गुरुवार को समाहरणालय परिसर के समक्ष जल सहियाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शीला देवी ने की। धरना के बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पांच सूत्री मांग पत्र डीसी संदीप कुमार को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

धरना के मुख्य बिंदु

धरना को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश महासंरक्षक एतवारी महतो ने कहा कि राज्य सरकार मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन जल सहियाओं को इस योजना से अलग रखना उनके साथ सौतेला व्यवहार है। उन्होंने सरकार से जल सहियाओं को भी योजना का लाभ देने की मांग की।

आवश्यक मांगें

जिला अध्यक्ष शीला देवी ने कहा कि जल सहियाओं को स्थानीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने लंबे समय से लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब करने की भी मांग की। जिला उपाध्यक्ष मेरी स्तेला एक्का ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जल सहियाओं को न्यूनतम मानदेय निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें आयुष्मान भारत योजना एवं बीमा सुविधा से जोड़ा जाए तथा मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर जल सहिया के पद पर नियुक्ति दी जाए। संघ ने मांग की कि शहरी क्षेत्र में कार्यरत जल सहियाओं से उसी क्षेत्र में कार्य लिया जाए, उन्हें स्थायी करते हुए नियोजन नीति के तहत समायोजित किया जाए तथा जिले में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगाए जा रहे जीएसटी को हटाया जाए। प्रदर्शन में सवित्री देवी, अर्चना देवी, सुजनती देवी, शशी रानी, नेहा सिंह, ललिता देवी, सोहगनिया देवी, सविता देवी, मीना देवी, नूनम नीरू गिद्ध, रेशमा प्रवीण, बबिता देवी, धनेश्वरी देवी सहित बड़ी संख्या में जल सहियाएं उपस्थित रहीं।

सामान्य प्रश्न

जल सहियाओं ने किस स्थान पर धरना दिया?
लातेहार के समाहरणालय परिसर के समक्ष जल सहियाओं ने धरना दिया।
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