Latehar News: एसआईआर के बाद 73-मनिका विधानसभा क्षेत्र की सूची जारी, 2.55 लाख से अधिक मतदाताओं का हुआ सत्यापन

Latehar News: महुआडांड़, प्रतिनिधि। एसआईआर के बाद 73-मनिका विस क्षेत्र की मतदाता सूची से संबंधित रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एसडीएम सुलेमान मुण्डारी द्वारा जारी ईएफएस रिपोर्ट में मनिका विस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरवाडीह, मनिका, लातेहार की कुछ अंग, गारू और महुआडांड़ प्रखंड के आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 73-मनिका विस क्षेत्र में कुल 332 पार्ट (बूथ) हैं, जिनमें 2,55,881 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 2,31,283 मतदाताओं का ईएफएस डिजीटल किया गया है, जबकि 24,598 मतदाताओं का एएसडीएफ दर्ज है। रिपोर्ट में 24,598 मतदाताओं का नोट मैपिंग तथा 91,197 मामलों में सूचना और सुनवाई का आंकड़ा भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महुआडांड़ प्रखंड में कुल 83 पार्ट (बूथ) हैं और यहां 54,767 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 49,331 ईएफएस डिजीटल , 5,436 एएसडीएफ, 3,437 नोट मैपिंग तथा 18,212 सूचना और सुनवाई के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बरवाडीह में 74,580, मनिका में 76,856, लातेहार पार्ट में 26,815 तथा गारू में 22,863 मतदाता दर्ज हैं。