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Latehar News: एसआईआर के बाद 73-मनिका विधानसभा क्षेत्र की सूची जारी, 2.55 लाख से अधिक मतदाताओं का हुआ सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: महुआडांड़, प्रतिनिधि। एसआईआर के बाद 73-मनिका विस क्षेत्र की मतदाता सूची से संबंधित रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में कुल 332 पार्ट (बूथ) और 2,55,881 पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। एसडीएम सुलेमान मुण्डारी ने मतदाताओं को नोटिस मिलने पर घबराने और प्रमाण प्रस्तुत करने की अपील की है।

Latehar News: एसआईआर के बाद 73-मनिका विधानसभा क्षेत्र की सूची जारी, 2.55 लाख से अधिक मतदाताओं का हुआ सत्यापन

Latehar News: महुआडांड़, प्रतिनिधि। एसआईआर के बाद 73-मनिका विस क्षेत्र की मतदाता सूची से संबंधित रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एसडीएम सुलेमान मुण्डारी द्वारा जारी ईएफएस रिपोर्ट में मनिका विस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरवाडीह, मनिका, लातेहार की कुछ अंग, गारू और महुआडांड़ प्रखंड के आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार 73-मनिका विस क्षेत्र में कुल 332 पार्ट (बूथ) हैं, जिनमें 2,55,881 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 2,31,283 मतदाताओं का ईएफएस डिजीटल किया गया है, जबकि 24,598 मतदाताओं का एएसडीएफ दर्ज है। रिपोर्ट में 24,598 मतदाताओं का नोट मैपिंग तथा 91,197 मामलों में सूचना और सुनवाई का आंकड़ा भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महुआडांड़ प्रखंड में कुल 83 पार्ट (बूथ) हैं और यहां 54,767 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 49,331 ईएफएस डिजीटल , 5,436 एएसडीएफ, 3,437 नोट मैपिंग तथा 18,212 सूचना और सुनवाई के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बरवाडीह में 74,580, मनिका में 76,856, लातेहार पार्ट में 26,815 तथा गारू में 22,863 मतदाता दर्ज हैं。

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नोटिस मिलने पर घबराएं नहीं

एसडीएम सुलेमान मुण्डारी ने मतदाताओं से अपील की है कि यदि किसी मतदाता को नोटिस मिलता है तो वह घबराएं नहीं। नोटिस मिलने पर संबंधित मतदाता अपना आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करें और पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि हो, नाम छूट गया हो अथवा किसी पात्र व्यक्ति का नया नाम मतदाता सूची में जोड़ना हो, तो इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।यदि किसी मतदाता के नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार की आवश्यकता है, नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी पात्र व्यक्ति का नया नाम जोड़ना है, तो संबंधित बूथ पर जाकर फॉर्म-6 अथवा फॉर्म-8 भरकर आवेदन किया जा सकता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

73-मनिका विस क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं?
73-मनिका विस क्षेत्र में कुल 2,55,881 मतदाता दर्ज हैं।
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