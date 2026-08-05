Latehar News: प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची का प्रकाशन, डीसी ने चार मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

Latehar News: लातेहार जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया। डीसी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाता सूची के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे सूची का अवलोकन करें और त्रुटियों की सूचना दें।

Latehar News: लातेहार, संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार बुधवार को लातेहार जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है।

मतदाता सूची का निरीक्षण इस अवसर पर डीसी ने लातेहार प्रखंड के चार मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर प्रारूप मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची के प्रकाशन की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 209 (मध्‍य विद्यालय लातेहार बाजार पूर्वी भाग), मतदान केंद्र संख्या 210 (मध्‍य विद्यालय लातेहार बाजार पश्चिम भाग), मतदान केंद्र संख्या 223 (उत्क्रमित उर्दू मध्‍य विद्यालय इचाक पूर्वी भाग) तथा मतदान केंद्र संख्या 224 (उत्क्रमित उर्दू मध्‍य विद्यालय इचाक पश्चिम भाग) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने प्रकाशित मतदाता सूची एवं एएसडीडी सूची का गहन अवलोकन किया और संबंधित अभिलेखों की जांच की।

मतदाता सूची का प्रचार-प्रसार उन्होंने उपस्थित बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाता सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने नाम का सत्यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है अथवा किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित अवधि के भीतर दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर उसका समय पर निराकरण कराया जाए।

निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला डीसी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को पूरी जिम्मेदारी और सक्रियता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर आने वाले नागरिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें और यदि नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मडकी, एसडीएम दिनेश कुमार, बीडीओ मनोज कुमार तिवारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।