Latehar News: दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित
Latehar News: लातेहार में पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनके आदर्शों को याद किया। डीसी और अन्य नेताओं ने उनकी संघर्षों की सराहना की। समारोह में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
Latehar News: लातेहार, संवाददाता। पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में डीसी संदीप कुमार सहित जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों एवं जनसेवा के प्रति समर्पित जीवन को स्मरण किया। मौके पर डीसी ने कहा कि दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी समाज के अधिकारों तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण से आने वाली पीढ़ियां निरंतर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा जनहित एवं विकास के कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद ने कहा कि गुरुजी केवल एक जननेता नहीं थे, बल्कि वे झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन की रक्षा और शोषित-वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई के प्रतीक थे। उनका संपूर्ण जीवन आदिवासियों, मूलवासियों और झारखंड के हितों के लिए समर्पित रहा। मौके पर अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी,अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार, डीएलओ, जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे。
पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन चौक का अनावरण
लातेहार। दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर शहर के किनामाड में उनकी प्रतिमा एवं स्मृति स्थल का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में झामुमो के हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्य रूप से मौजूद जिलाध्यक्ष लालमोती नाथ शाहदेव व केंद्रीय समिति सदस्य अरुण कुमार दुबे,ने कहा कि यह स्मारक गुरुजी के संघर्ष, त्याग और विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि गुरु शिबू सोरेन झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और शोषित-वंचित समाज के अधिकारों के प्रतीक थे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष समशुल होद्दा, प्रभात कुमार,आर्सेन तिकीं ,रिंकू कच्छप सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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