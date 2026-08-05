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Latehar News: धान रोपनी के दौरान वज्रपात की चपेट में आए किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बारियातू थाना क्षेत्र के साल्वे पंचायत के अलगडिहा गांव में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आने से किसान बलराम उरांव की मौत हो गई। बलराम अपनी पत्नी के साथ खेत में धान रोपनी कर रहे थे। तेज बारिश में घर लौटते समय बलराम ऊपर गिरने वाली बिजली की चपेट में आ गए। घटना के बाद उनका निधन हो गया।

Latehar News: धान रोपनी के दौरान वज्रपात की चपेट में आए किसान की मौत

Latehar News: बालूमाथ,बारियातू प्रतिनिधि। बारियातू थाना क्षेत्र के साल्वे पंचायत के अलगडिहा गांव में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बलराम उरांव 41 वर्ष,पिता स्व. भोला उरांव निवासी अलगडिहा गांव के रूप में हुई है।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार बलराम उरांव अपनी पत्नी के साथ खेत में धान रोपनी का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश के साथ गर्जन शुरू हो गया। मौसम बिगड़ता देख दोनों खेत का काम छोड़कर पास स्थित अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में अचानक आकाशीय बिजली गिरने से बलराम उरांव उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। घटना के समय उनकी पत्नी उनसे कुछ दूरी पर थीं, जिससे वह सुरक्षित बच गईं।

प्रतिक्रिया और उपचार

घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बलराम उरांव को इलाज के लिए बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया,जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया ।घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। बलराम उरांव अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है।

प्रश्न और उत्तर

यह घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना बुधवार को साल्वे पंचायत के अलगडिहा गांव में हुई।
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