Latehar News: चंदवा में 11 हजार वोल्ट तार की चपेट में आने से मासूम की मौत, मां गंभीर
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। गुंजराई गांव में 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से तीन वर्षीय रेयांश Kumar की मौत हो गई। उसकी मां पूजा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। रेयांश, अपनी मां के साथ नानी के घर आया था। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे और समुचित इलाज की मांग की।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के चेटर पंचायत अंतर्गत गुंजराई गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम रेयांश कुमार की मौत हो गई, जबकि उसकी मां पूजा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों मां-बेटा मूल रूप से हुटार बरवाडीह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, रेयांश कुमार अपनी मां के साथ नानी घर गुंजराई आया हुआ था।
घटना का विवरण
मंगलवार की शाम दोनों घर की छत पर गए थे। इसी दौरान छत के काफ़ी करीब से गुजरा 11 हजार वोल्ट के बिजली तार में मासूम अनजाने से संपर्क में आ गया। बच्चे को तड़पता देख मां उसे बचाने दौड़ी, लेकिन करंट की चपेट में आकर वह छत से नीचे गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रेयांश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं पूजा देवी का प्राथमिक उपचार किया गया। उनके पैर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। इधर, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में 11 हजार वोल्ट का तार घरों के बेहद करीब से गुजर रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने मुआवजा और समुचित इलाज की मांग की है।
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