Latehar News: मधुमक्खियों के हमले में अधेड़ की मौत जंगल में खुखड़ी चुनने के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला
Latehar News: लातेहार के पहाड़पुरी स्थित तापा पहाड़ की जंगल में शनिवार को खुखड़ी चुनने गए बखोरी भुईयां (55) पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर घायल होने पर उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है।
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। शहर के पहाड़पुरी स्थित तापा पहाड़ की जंगल में शनिवार को खुखड़ी चुनने गये एक अधेड़ पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के सामूहिक डंक से उसकी मौत हो गयी। मृतक की पहचान पहाड़पुरी-चंदनडीह निवासी बखोरी भुईयां (55) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बखोरी भुईयां शनिवार सुबह तपा पहाड़ की जंगल में खुखड़ी चुनने गये थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा करते हुए शरीर पर कई डंक मार दिये। गंभीर रूप से घायल होने के बाद काफी मशक्कत कर उन्हें जंगल से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी रामाकांत गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दु:ख जताया और उन्हें ढांढ़स बंधाया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।