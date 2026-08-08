Latehar News: सोना साफ करने का झांसा देकर डेढ़ लाख के जेवरात ले उड़े शातिर ठग
Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित झरीवाटोला में शुक्रवार को दिनदहाड़े सोना-चांदी साफ करने का झांसा देकर दो अज्ञात बदमाश एक सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी के घर से करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित झरीवाटोला में शुक्रवार को दिनदहाड़े सोना-चांदी साफ करने का झांसा देकर दो अज्ञात बदमाश एक सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी के घर से करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
घटना की जानकारी
जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त सीसीएल कर्मी सुरेश प्रसाद के घर दो अज्ञात युवक हीरो बाइक से पहुंचे। दोनों ने परिवार के सदस्यों से सोना चांदी के आभूषण साफ करने की बात कहीं। विश्वास में लेकर युवकों ने पहले चांदी के आभूषण साफ कर वापस कर दिए। इसके बाद उन्होंने सोने के आभूषण साफ करने की बात कहते हुए गर्म पानी लाने को कहा। परिवार के सदस्य जब गर्म पानी लेने के लिए गए, इसी दौरान दोनों बदमाश सोने के आभूषण लेकर बाइक से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब परिवार को आभूषण गायब होने की जानकारी हुई तो उन्होंने शोर मचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस की कार्रवाई
इधर सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव कुमार सिन्हा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। पीड़ित परिवार की ओर से बालूमाथ थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने तथा दोनों अज्ञात बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
सामान्य प्रश्न
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