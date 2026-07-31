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Latehar News: बालूमाथ में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बालूमाथ के थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने मकान मालिकों से अपील की है कि किसी भी अंजान किरायेदार को मकान देने से पहले पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है। यह कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सत्यापन के बिना किरायेदार रखने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

Latehar News: बालूमाथ में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने थाना क्षेत्र के मकान मालिकों व किरायेदारों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अंजान व्यक्ति को मकान किराये पर देने से पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था क्षेत्र की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। थाना प्रभारी अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि बिना पहचान व सत्यापन के किसी व्यक्ति को किराये पर रखने से आपराधिक गतिविधियों की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में सभी मकान मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे किरायेदार का आधारभूत विवरण, पहचान पत्र व आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय थाना में पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई मकान मालिक बिना सत्यापन के किसी अज्ञात व्यक्ति को किराये पर रखता है और भविष्य में उससे संबंधित किसी प्रकार की अप्रिय या आपराधिक घटना सामने आती है, तो संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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