Latehar News: चंदवा में सद्भावना समिति की बैठक, नशा, दुर्घटना व चोरी पर अंकुश की रणनीति

Latehar News: चंदवा में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सद्भावना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशा, सड़क दुर्घटनाएं और चोरी की घटनाओं पर चर्चा की गई। एसडीपीओ ने नशा कारोबारियों की सूचना देने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। बैठक में सदस्य क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का संकल्प लिया।

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गठित सद्भावना समिति की दूसरी बैठक बुधवार को इंदिरा गांधी चौक स्थित पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लातेहार के एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने की।

बैठक में चर्चा बैठक में क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रचलन, सड़क दुर्घटनाओं और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीपीओ ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशा कारोबारियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और जनजागरूकता अभियान चलाकर समाज को इससे दूर रखने में सहयोग करें।

सड़क सुरक्षा के निर्णय सड़क सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, यातायात नियमों के पालन तथा तेज रफ्तार से बचने के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। वहीं चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई।

पुलिस और जनता का समन्वय बैठक में चंदवा थाना के नवनियुक्त इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि अपराध नियंत्रण में पुलिस और जनता के समन्वय की अहम भूमिका है। इस दौरान शहर में हाईवा वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग भी उठी। लोगों ने बताया कि स्कूली समय में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस पर प्रशासनिक स्तर पर पहल का आश्वासन दिया गया। अंत में समिति के सदस्यों ने क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया। मौके पर रंजीत उंराव, हाजी फिरोज अहमद, प्रमोद साहु, शितमोहन मुंडा, असगर खान, मनोज चौधरी, नौशाद अंसारी, आदर्श रवि राज, बिनोद कुमार गुड्डू, इरशाद मुन्ना, बबलु खान, बाबर खान, धनेश्वर उंराव, विमल उंराव, बिनोद भगत, मुबारक आलम, राकेश लोहरा, राजेश साव, पुअनि अजीत कुमार समेत अन्य कई लोग मौजूद थे।