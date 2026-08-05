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Latehar News: प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बुधवार को बालूमाथ अंचल कार्यालय में आम नागरिकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जाति, आय और स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अंचल कार्यालय के कर्मियों ने दस्तावेजों की जांच कर सभी आवेदन स्वीकार किए और उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया। इस दौरान 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

Latehar News: प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अंचल कार्यालय में शिविर का आयोजन

Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। आम नागरिकों की सुविधा तथा लंबित प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से बुधवार को बालूमाथ अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जाति,आय एवं स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। अंचल कार्यालय के कर्मियों ने आवेदकों के दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकार किए तथा बताया कि सभी आवेदनों का नियमानुसार एवं शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लोगों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। शिविर के दौरान अंचल कार्यालय के कई कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने आवेदकों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग भी प्रदान किया।

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इस दौरान 50 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए थे।

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