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Latehar News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल, दो युवक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। शनिवार को रांची-मेदिनीनगर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों की पहचान अनिल उरांव और ऋषि प्रसाद के रूप में हुई है। दोनों युवक नामांकन कराने जा रहे थे जब उनकी मोटरसाइकिल कार से टकरा गई।

Latehar News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल, दो युवक गंभीर

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। रांची-मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ पर सदर थाना क्षेत्र के होटवाग और करकट गांव के बीच शनिवार को हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों की पहचान डीही निवासी अनिल उरांव और ऋषि प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने घर डीही से मनिका डिग्री कॉलेज में नामांकन कराने जा रहे थे। इसी दौरान करकट गांव के पास रांची की ओर से आ रही कार को साइड देने के क्रम में उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकरा गयी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गये। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। कार चालक बाल-बाल बच गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

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दूसरी घटना

वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के निवाड़ी गांव के समीप हुई। यहां पति के साथ बाइक से लातेहार आ रही अखर आरा, पति मो. अखलख का दुपट्टा बाइक के चक्के में फंस गया। इससे वह बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गयी। महिला का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों मामलों की जानकारी ली और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ये सड़क हादसा कहाँ हुआ?
ये सड़क हादसा लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के होटवाग और करकट गांव के बीच हुआ।
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