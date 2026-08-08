Latehar News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल, दो युवक गंभीर

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। रांची-मेदिनीनगर राष्ट्रीय उच्च पथ पर सदर थाना क्षेत्र के होटवाग और करकट गांव के बीच शनिवार को हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायलों की पहचान डीही निवासी अनिल उरांव और ऋषि प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने घर डीही से मनिका डिग्री कॉलेज में नामांकन कराने जा रहे थे। इसी दौरान करकट गांव के पास रांची की ओर से आ रही कार को साइड देने के क्रम में उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर कार से टकरा गयी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गये। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। कार चालक बाल-बाल बच गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।