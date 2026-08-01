Latehar News: चंदवा में स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार घायल
Latehar News: चंदवा-माल्हन-मैक्लुस्कीगंज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में युवक रितेश उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में भर्ती कराया गया, जहां डॉ नीलिमा ने प्राथमिक उपचार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। चंदवा-माल्हन-मैक्लुस्कीगंज पथ पर कृषि फार्म के समीप गुरुवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुमटोली निवासी रितेश उरांव, पिता शंकर उरांव अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया। जहां डॉ नीलिमा ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। चंदवा पूर्वी मुखिया रंजीत उरांव अस्पताल पहुंच घायल युवक का हाल जाना।
सुचना के बाद चंदवा पुलिस मौके पर पहुँच दोनों वाहन को थाना ले आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।