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Latehar News: चंदवा में स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा-माल्हन-मैक्लुस्कीगंज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में युवक रितेश उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा में भर्ती कराया गया, जहां डॉ नीलिमा ने प्राथमिक उपचार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Latehar News: चंदवा में स्कॉर्पियो ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार घायल

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। चंदवा-माल्हन-मैक्लुस्कीगंज पथ पर कृषि फार्म के समीप गुरुवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुमटोली निवासी रितेश उरांव, पिता शंकर उरांव अपनी बाइक से घर जा रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया। जहां डॉ नीलिमा ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। चंदवा पूर्वी मुखिया रंजीत उरांव अस्पताल पहुंच घायल युवक का हाल जाना।

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सुचना के बाद चंदवा पुलिस मौके पर पहुँच दोनों वाहन को थाना ले आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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