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Latehar News: शिवालयों में आज जलाभिषेक को उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: लातेहार में सावन माह की पहली सोमवारी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। शिव मंदिरों सहित विभिन्न स्थलों पर श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा करने के लिए इकट्ठा होंगे। पुजारी ने इस दिन के विशेष धार्मिक महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं से दर्शन करने की अपील की है।

Latehar News: शिवालयों में आज जलाभिषेक को उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। शहर के शिव मंदिर, राधा-कृष्ण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिरों में पूजा की विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुजारी भोला दास और त्रिभुवन पांडे ने बताया कि सावन की पहली सोमवारी का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव का जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म एवं अन्य पूजन सामग्री से अभिषेक करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है।

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उन्होंने श्रद्धालुओं से विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की।

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