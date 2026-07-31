Latehar News: एलटीई वायर चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने दबोच, पुलिस कों सौंपा
Latehar News: चंदवा में ग्रामीणों ने एक युवक को एलटीई कवर वायर चोरी के आरोप में रंगेहाथ पकड़ा। युवक को पीटने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा। आरोपी जाकिर खान है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सासंग में गुरुवार को एलटीई कवर वायर चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को रंगेहाथ पकड़ लिया।
घटना का विवरण
आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची चंदवा थाना पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान रांची के चापू टोला निवासी जाकिर खान (पिता मुस्तकीम खान) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सासंग गांव में विगत कुछ दिनों से एलटीई कवर वायर बिछाने का कार्य चल रहा है।
चोरी की घटनाएं
इसी दौरान लगातार तार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। गुरुवार को 5-6 लोगों का एक समूह कथित तौर पर वायर काटकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। ग्रामीणों के पहुंचते ही अधिकांश आरोपी फरार हो गए, जबकि जाकिर खान ग्रामीणों की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने घटनास्थल से चोरी किए गए तार बरामद किए हैं। बिजली विभाग की शिकायत पर चंदवा थाना कांड संख्या 149/26 के तहत जाकिर खान सहित अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राथमिकी एवं ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई
इधर आरोपी के साथ मारपीट करने के आरोप में कई ग्रामीणों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
सामान्य प्रश्न
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