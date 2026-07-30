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Latehar News: मुख्य सड़क को उखाड़ कर निर्माण की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बरवाडीह के अम्बेडकर चौक से आदर्शनगर तक मुख्य पीसीसी जर्जर सड़क को उखाड़ कर ही निर्माण कराने की मांग अधिकारियों से बाजारवासियों ने की है। कई लोगों न

Latehar News: मुख्य सड़क को उखाड़ कर निर्माण की मांग

Latehar News: बरवाडीह। बरवाडीह के आंबेडकर चौक से आदर्शनगर तक मुख्य पीसीसी जर्जर सड़क को उखाड़ कर ही निर्माण कराने की मांग अधिकारियों से बाजारवासियों ने की है। कई लोगों ने बताया कि यदि पूर्व के पीसीसी सड़क को उखाड़ कर नहीं बनाइ्र जाती है तो सड़क किनारे के सभी घर और नीचा हो जाएगा। बारिश का पानी उन घरों में घुस जाएगा। लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए सर्वे हो गया है और इसका डीपीआर बनाने की कागजी कार्रवाई भी होने लगी है।

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