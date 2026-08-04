Latehar News: बाजार के सड़को पर गड्ढों में जल जमाव से परेशानी
Latehar News: बरवाडीह बाजार की सड़कों पर गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की है।
Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह बाजार की सड़को पर बने कई गड्ढों में बारिश के पानी से जल जमाव हो गया है। लोगों को उन गड्ढों में जमा पानी से होकर गुजरने में भारी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को फजीहत हो रही है। लोगों को उस समय खराब सरकारी व्यवस्था पर गुस्सा आ जाता है,जब चलती वाहनों से गड्ढों में जमा गंदे पानी के छींटे उन्हें पड़ता है।
बारिश का नुकसान
मंगलवार को अपराह्न से बारिश होने से सड़क पर गड्ढे में जल जमाव हो गया है। सुरेश मिश्रा, बीरेंद्र,मनोज आदि कई लोगों ने बताया कि अम्बेडकर चौक से लेकर आदर्शनगर तक पूरा सड़क पर गड्ढों में जल जमाव हो गया। रेलवे कॉलोनी जाने के रास्ते पर गड्ढों में तो कई दिनों से पानी जमा है। क्यों कि जब बाजार में पीसीसी सड़क बन रही तो रेलवे के रास्ता रहने का हवाला देकर उसे छोड़ दिया गया था।
स्थानीय प्रशासन की मांग
वहीं जब रेलवे विभाग इससे पहले सड़क बना रहा था तो बाजार की सड़क बता कर लगभग 50 फीट तक सड़क का निर्माण नहीं किया। स्थिति यह हो गई है कि सड़क पर बने गड्ढे तालाब का रूप लेता जा रहा है। उन लोगों ने स्थानीय प्रशासन से सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
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