Latehar News: ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने पर तीनों होटलों को किया गया सील
Latehar News: लातेहार में नगर पंचायत ने ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान के तहत तीन होटलों को सील किया। आवश्यक दस्तावेज न मिलने के कारण यह कार्रवाई की गई। नगर पंचायत ने बिना वैध लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान जारी रखने की घोषणा की और व्यवसायियों से नियमों का पालन करने की अपील की।
Latehar News: लातेहार। नगर पंचायत द्वारा चलाए जा रहे ट्रेड लाइसेंस जांच अभियान के तहत शुक्रवार को टाउन हॉल के समीप संचालित तीन होटलों पर बड़ी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान आवश्यक ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य दस्तावेज नहीं मिलने पर तीनों होटलों को सील कर दिया गया। नगर पंचायत अधिकारियों ने बताया कि नगर क्षेत्र में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी व्यवसायियों से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने एवं उसका नवीनीकरण कराने की अपील की गई है। इस कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत की टीम मौजूद रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।