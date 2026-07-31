Latehar News: डीसी ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
Latehar News: लातेहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए शुक्रवार को डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य समारोह जिला खेल स्टेडियम में सुबह 9:05 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। अतिरिक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया।
Latehar News: लातेहार, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
तैयारियों का विवरण
बैठक में स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियों के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को पूर्वाभ्यास एवं ध्वजारोहण के दौरान बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अधिकारी पूरी तत्परता से कार्य करना सुनिश्चित करें।
मुख्य समारोह
डीसी ने बताया कि मुख्य समारोह का आयोजन जिला खेल स्टेडियम,लातेहार में किया जाएगा, जहां प्रात: 9:05 बजे ध्वजारोहण होगा। इस अवसर पर झंडोतोलन, राष्ट्रगान, सलामी परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है।
व्यवस्थाओं का प्रबंधन
डीसी ने जिला खेल स्टेडियम की साफ-सफाई, रंग रोगन , लाउडस्पीकर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, परेड समेत अन्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समय पर सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिए।
शहर की सफाई
डीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शहर के सभी चौक-चैराहों एवं सभी प्रतिमा,मूर्तियों की साफ-सफाई आदि कार्य का निस्पादन 15 अगस्त से पूर्व सुनिश्चित करने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत,लातेहार को दिया। बैठक में एसपी कुमार गौरव, डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
सामान्य प्रश्न
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