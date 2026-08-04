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Latehar News: बरवाडीह में घंटों बिजली गुल,लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बरवाडीह में बारिश के शुरू होते ही बिजली कटने की समस्या आम हो गई है। मंगलवार को अपराह्न करीब डेढ़ बजे बारिश के साथ ही बिजली गायब हो गई, जो कि शाम तक नहीं आई। स्थानीय विधायक के घर होने के बावजूद, यहाँ के लोगों को अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है।

Latehar News: बरवाडीह में घंटों बिजली गुल,लोग परेशान

Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह में बारिश होते ही बिजली गुल होना आम बात हो गई है। मंगलवार को अपराह्न करीब डेढ़ बजे जैसे ही बारिश शुरू हुई,बत्ती गुल हो गई। शाम तक बिजली नहीं आई थी। ऐसा हमेशा होता है। किस वजह से बत्ती गुल हुई,इसे स्पष्ट रूप से विद्युत विभाग द्वारा नहीं बताया गया। बिजली नहीं रहने से लोग काफी परेशान थे। लोगों का कहना है कि हूँटार फीडर के गांवों में बिजली की ज्यादा समस्या रहती है। जबकि इस फीडर में स्थानीय विधायक का भी घर है, लेकिन बावजूद बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों को जूझना पड़ रहा है।

विद्युत सहायक अभियंता से इस बारे में संपर्क नहीं हो सका।

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