Latehar News: बरवाडीह में घंटों बिजली गुल,लोग परेशान
Latehar News: बरवाडीह में बारिश के शुरू होते ही बिजली कटने की समस्या आम हो गई है। मंगलवार को अपराह्न करीब डेढ़ बजे बारिश के साथ ही बिजली गायब हो गई, जो कि शाम तक नहीं आई। स्थानीय विधायक के घर होने के बावजूद, यहाँ के लोगों को अनियमित बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है।
Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह में बारिश होते ही बिजली गुल होना आम बात हो गई है। मंगलवार को अपराह्न करीब डेढ़ बजे जैसे ही बारिश शुरू हुई,बत्ती गुल हो गई। शाम तक बिजली नहीं आई थी। ऐसा हमेशा होता है। किस वजह से बत्ती गुल हुई,इसे स्पष्ट रूप से विद्युत विभाग द्वारा नहीं बताया गया। बिजली नहीं रहने से लोग काफी परेशान थे। लोगों का कहना है कि हूँटार फीडर के गांवों में बिजली की ज्यादा समस्या रहती है। जबकि इस फीडर में स्थानीय विधायक का भी घर है, लेकिन बावजूद बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों को जूझना पड़ रहा है।
विद्युत सहायक अभियंता से इस बारे में संपर्क नहीं हो सका।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।