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Latehar News: बालूमाथ में अवैध कोयला लदा हाइवा जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बालूमाथ थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा ने शनिवार को अवैध कोयला परिवहन के खिलाफ अभियान चलाते हुए मगध कोलियरी क्षेत्र से एक हाइवा वाहन को जब्त किया। थाना प्रभारी ने कहा कि बालूमाथ क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Latehar News: बालूमाथ में अवैध कोयला लदा हाइवा जब्त

Latehar News: बालूमाथ,प्रतिनिधि। थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा ने मगध कोलियरी क्षेत्र से अवैध कोयला लदा एक हाइवा वाहन को जब्त कर लिया। शनिवार को अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सघंन अभियान चलाया गया। इसी क्रम में छापेमारी करते हुए अवैध कोयला परिवहन में लगा एक हाइवा को जब्त किया गया। जब्त वाहन को बालूमाथ थाना लाकर अग्रिम कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा ने कहा कि बालूमाथ थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन,परिवहन तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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