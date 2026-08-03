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Latehar News: थाना प्रभारी ने लोध फॉल पहुंचकर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: थाना के नए थाना प्रभारी अमित कुमार रवि दास ने सोमवार को लोध फॉल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को

Latehar News: थाना प्रभारी ने लोध फॉल पहुंचकर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

Latehar News: महुआडांड़ प्रतिनिधि। महुआडांड़ थाना के नए थाना प्रभारी अमित कुमार रवि दास ने सोमवार को लोध फॉल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। कहा कि सावन माह में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने फॉल में तैनात गार्ड कर्मियों को सतर्क रहने और पर्यटकों से सौम्यता से पेश आने का निर्देश दिया।

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