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Latehar News: 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर, एस ड्राइव अभियान के तहत 2 लंबित स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि दूसरे को लातेहार जेल में रखा गया है। छापेमारी में पुलिस जवान शामिल थे।

Latehar News: 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर कई दिनों से फिरार चले रहे लंबित स्थाई वारंटी को एस ड्राइव अभियान के तहत 2 फरार वारंटी को गिरफ्तार किया गया। चंदवा थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद सिंह ने बताया की 2 लंबित वारंट कांड संख्या 41/25 स्व हुलास गंझु का नाबालिग पुत्र (बलथरवा, खलारी) और कांड संख्या 156/22 विजय उरांव पिता भोला उरांव (कुर्मी टोला, काली) को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। जिसमे नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह मे भेज दिया गया है। छापेमारी अभियान में पुअनि अजीत कुमार, संतदेव यादव, राकेश महतो और झारखण्ड पुलिस के जवान शामिल थे।

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