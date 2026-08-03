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Latehar News: सिकनी में लोहरा समाज की पंचायत स्तरीय बैठक में परंपराओं के संरक्षण पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: प्रखंड के सिकनी स्थित छ: पड़हा धुमकुड़िया भवन में सोमवार को पंचायत स्तरीय आदिवासी लोहरा समाज की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड

Latehar News: सिकनी में लोहरा समाज की पंचायत स्तरीय बैठक में परंपराओं के संरक्षण पर जोर

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। प्रखंड के सिकनी स्थित छह पड़हा धुमकुड़िया भवन में सोमवार को पंचायत स्तरीय आदिवासी लोहरा समाज की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेश नाथ लोहरा ने की, जबकि संचालन निरुपा लोहरा द्वारा किया गया। बैठक में समाज की पारंपरिक व्यवस्था, रीति-रिवाज एवं सामाजिक अस्तित्व को संरक्षित रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान उपस्थित लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि आवेदन पत्र भरकर अंचल अधिकारी, चंदवा के पास जमा करने के बाद ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में प्रखंड महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष उषा उद, बालो लोहरा, संजय लोहरा, अजय लोहरा, अनिल लोहरा, भोला लोहरा सहित लोहरा समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

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