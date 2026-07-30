Latehar News: ग्रामसभा की सहमति बिना पेड़ों की नंबरिंग का विरोध ,तीन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा

बालूमाथ,प्रतिनिधि। प्रखंड के गेरेजा गांव स्थित जंगल में गुरुवार को पेड़ों सर्वेक्षण करने पहुंचे तीन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना जंगल में पेड़ों की नंबरिंग की जा रही थी,जिसका उन्होंने विरोध किया। पकड़े गए लोगों की पहचान चतरा जिले के सिंदवारी पोस्ट हफुआ निवासी राजू कुमार रविदास तथा बारियातू प्रखंड के पिपराडीह बेसरा गांव निवासी अर्जुन राम और पप्पू राम के रूप में हुई है।

ग्रामीणों की मांग

ग्रामीणों ने बताया कि संबंधित क्षेत्र एनटीपीसी के धांधू नॉर्थ कोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उनका कहना है कि वे अपनी खेती योग्य जमीन किसी भी कीमत पर अधिग्रहण के लिए नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण, नंबरिंग या अन्य कार्रवाई स्वीकार नहीं करेंगे। घटना की सूचना मिलते ही मकईयाटांड़ पिकेट प्रभारी अभिमन्यु कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पेड़ों की सर्वेक्षण किस विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर की जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद तीनों को छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्रामसभा की सहमति के बिना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण, पेड़ों की नंबरिंग या अन्य प्रक्रिया नहीं कराई जाए。