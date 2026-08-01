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Latehar News: कर्मियों की बहाली को लेकर प्रबंधन से हुई तीखी नोक झोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा स्थित अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट में ओएएसपीएल और मेन पावर कर्मियों के बीच विवाद गहरा गया है। कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर 1 अगस्त को कर्मी प्लांट पहुंचे, लेकिन प्रबंधन ने उन्हें कार्य पर नहीं रखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और स्थिति संभाली गई। कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा।

Latehar News: कर्मियों की बहाली को लेकर प्रबंधन से हुई तीखी नोक झोक

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। बाना-चकला स्थित अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट का संचालन अपने अधीन लेने वाली कंपनी ओएएसपीएल (रश्मि मेटेलिक प्रबंधन) और मेन पावर कर्मियों व रैयतों के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। बचे हुए मेन पावर कर्मियों की बहाली की मांग को लेकर शनिवार को प्लांट परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

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विवाद की पृष्ठभूमि

मेन पावर कर्मियों के अनुसार, पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि अगले कुछ माह में चरणबद्ध तरीके से कर्मियों की बहाली कर ली जाएगी। इसी आश्वासन के आधार पर 1 अगस्त को कर्मी प्लांट परिसर पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि प्रबंधन ने उन्हें काम पर रखने से साफ इनकार कर दिया। इससे आक्रोशित कर्मियों और रैयतों ने विरोध जताया, जिसके बाद प्रबंधन और कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी।

पुलिस की मध्यस्थता

स्थिति बिगड़ते देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुनि सह थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। मेन पावर कर्मियों ने बताया कि वे इस मामले को लेकर चंदवा थाना में लिखित आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि जब तक बहाली नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, इस मामले में प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पी.सी. जोशी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कर्मियों ने कब और क्यूँ आंदोलन किया?
कर्मियों ने 1 अगस्त को बहाली की मांग को लेकर प्लांट परिसर में आंदोलन किया।
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