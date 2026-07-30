Latehar News: समाज सुधार को लेकर मुस्लिम समाज की बैठक

Latehar News: महुआडांड़ प्रतिनिधि। समाज सुधार और सामाजिक एकता को लेकर मुस्लिम समाज की बैठक जामा मस्जिद के सदर मौलाना रेहान रज़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समाज में फैली विभिन्न बुराइयों पर चिंता जताई गई। लोगों से नशाखोरी, आपसी विवाद, फिजूलखर्ची और अन्य सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की अपील की गई। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज की तरक्की शिक्षा, आपसी भाईचारे और अच्छे आचरण से ही संभव है। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में जागरुकता फैलाने और सामाजिक सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। मौके पर नाईब सदर सद्दाम उर्फ शेरु, खजांची सुहैल अहमद, मोहम्मद अस्लम, पूर्व सदर इमरान अली, नसीर खान, फहीम खान आदि मौजूद थे।