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Latehar News: हत्या के आरोपी को छिपादोहर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: छिपादोहर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Latehar News: हत्या के आरोपी को छिपादोहर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

Latehar News: लातेहार। छिपादोहर थाना पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, छिपादोहर थाना कांड संख्या 27/26, 4 अगस्त 2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत दर्ज हत्या मामले के प्राथमिकी अभियुक्त जितेंद्र भुईयां, पिता मदन भुईयां, ग्राम कुचिला, थाना छिपादोहर को सोमवार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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