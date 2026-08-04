Latehar News: बरवाडीह के स्कूलों में राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन चरमराई

Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन चरमरा गई है। बिना राशि के मध्याह्न भोजन चलाना शिक्षको के लिए अब मुश्किल हो गया है। कभी भी शिक्षक मध्याह्न भोजन चलाने से अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कई स्कूल के शिक्षको ने बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिली है। सिर्फ आश्वासन देकर मध्याह्न भोजन चलवाया जा रहा है। दुकान में कर्ज भी ज्यादा हो गया है। दुकानदार उधार देने से अब कतराने लगे हैं। शिक्षको ने बताया कि चार महीने के बाकी मध्याह्न भोजन की राशि में से सिर्फ चार दिन की राशि पूर्व में भेजी गई थी, जो व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा कर रहा है।