Latehar News: बरवाडीह के स्कूलों में राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन चरमराई
Latehar News: बरवाडीह के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में midi-day भोजन के लिए राशि की कमी के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि अप्रैल से कोई राशि नहीं मिली है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। BRCC ने जल्द ही राशि भेजने का आश्वासन दिया है।
Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन चरमरा गई है। बिना राशि के मध्याह्न भोजन चलाना शिक्षको के लिए अब मुश्किल हो गया है। कभी भी शिक्षक मध्याह्न भोजन चलाने से अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कई स्कूल के शिक्षको ने बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिली है। सिर्फ आश्वासन देकर मध्याह्न भोजन चलवाया जा रहा है। दुकान में कर्ज भी ज्यादा हो गया है। दुकानदार उधार देने से अब कतराने लगे हैं। शिक्षको ने बताया कि चार महीने के बाकी मध्याह्न भोजन की राशि में से सिर्फ चार दिन की राशि पूर्व में भेजी गई थी, जो व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा कर रहा है।
इधर बीआरसी सूत्रों का कहना है कि मध्याह्न भोजन की राशि स्कूल के खाते में भेजने की तैयारी चल रही है।
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