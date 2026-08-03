Latehar News: कोलियरी विस्थापित समिति की बैठक,रोजगार, मुआवजा व पुनर्वास समेत कई मांगों पर बनी सहमति

Latehar News: बालूमाथ के चमातु गांव में मचान कोलियरी विस्थापित समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष चेतलाल राम दास ने बैठक में विस्थापितों के अधिकारों, नौकरी, मुआवजा, और पुनर्वास के मुद्दों पर चर्चा की। समिति ने विस्थापितों के लिए रोजगार और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की।

Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत संचालित सीसीएल की मगध परियोजना के चमातु गांव में रविवार को मचान कोलियरी विस्थापित समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता चेतलाल राम दास ने की। बैठक में विस्थापितों एवं भू-रैयतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

बैठक में उठाए गए मुद्दे बैठक में मांग की गई कि भू-रैयतों को अविलंब नौकरी एवं मुआवजा का भुगतान किया जाए। खाता संख्या 213 की भूमि का रसीद निर्गत कर सत्यापन के उपरांत संबंधित रैयतों को नौकरी एवं मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी विस्थापित परिवारों का समुचित सुविधाओं के साथ पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा नौकरी से वंचित विस्थापितों एवं भू रैयतों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई।

प्रस्तावित कार्यवाही समिति ने प्रत्येक माह एमडीओ एवं 18 कोटस में आठ लाख मीट्रिक टन कोयले की निविदा कराने रोड सेल के लिए पर्याप्त ट्रकों का कोटा निर्धारित करने तथा डब्ल्यूबी 15 एवं डब्ल्यूबी 16 से प्रतिदिन तीन सौ ट्रकों के माध्यम से कोयला उठाव कराने का प्रस्ताव भी पारित किया। बैठक में यह भी मांग की गई कि ट्रकों एवं हाइवा की लोडिंग समिति की निगरानी में कराई जाए।

बिजली, रोजगार और अन्य मांगें इसके अलावा विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग सदस्य को रोजगार तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को पेंशन देने की मांग उठाई गई। समिति ने सीसीएल द्वारा हाइवा से किए जाने वाले कोयला उठाव पर प्रति टन 10 रुपये समिति को देने,स्थानीय ट्रकों का भाड़ा समिति द्वारा निर्धारित करने,ट्रकों के लिए एक चेक कांटा स्थापित करने तथा वन भूमि में खदान विस्तार के कार्य में समिति की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कार्यों में स्थानीय लोडर,ट्रक एवं अन्य वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। समिति ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी。