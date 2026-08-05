Latehar News: 12 नंबर चेक पोस्ट विवाद पर बनी सहमति
Latehar News: बालूमाथ के सीसीएल की मगध संगमित्रा कोल परियोजना में 12 नंबर चेक पोस्ट पर समस्याओं को लेकर बैठक हुई। वाहन मालिकों और प्रबंधन के बीच सहमति बनी कि 12 नंबर चेक पोस्ट पर जाम नहीं होगा। रोड चौड़ीकरण और मरम्मत का काम अगले 15 दिनों में शुरू होगा। प्रस्तावित आंदोलन समाप्त कर दिया गया।
Latehar News: बालूमाथ,प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत सीसीएल की मगध संगमित्रा कोल परियोजना क्षेत्र में 12 नंबर चेक पोस्ट से जुड़ी समस्याओं को लेकर बुधवार को वाहन मालिकों,परिवहन प्रतिनिधियों एवं परियोजना प्रबंधन के बीच बैठक हुई।
बैठक का विवरण
बैठक में प्रस्तावित आंदोलन,जीपीएस, आरसीआर मोड,कोयला लोडिंग तथा परिवहन मार्ग से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी।बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 नंबर चेक पोस्ट पर अनावश्यक जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। साथ ही स्टॉक संख्या 66/67 से आरसीआर लोडिंग नहीं कराई जाएगी। इसके स्थान पर स्टॉक संख्या 52,62 एवं 84 से लोडिंग कराने पर सहमति बनी।
प्रबंधन का आश्वासन
प्रबंधन ने कोयला परिवहन मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत की मांग स्वीकार करते हुए अगले 15 दिनों के भीतर सड़क मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया।प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि 5 अगस्त को प्रस्तावित आंदोलन में शामिल किसी भी वाहन मालिक,चालक अथवा प्रतिनिधि के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अगली बैठक का आयोजन
साथ ही जानकारी दी गई कि 6 अगस्त को अवंतिका परिसर में जीएम राजीव सिंह की अध्यक्षता में एक और बैठक होगी, जिसमें शेष लंबित बिंदुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।बैठक में परियोजना प्रmanagement के अधिकारी, डिस्पैच अधिकारी,वाहन मालिक संघ के पदाधिकारी एवं परिवहन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बाद प्रस्तावित आंदोलन समाप्त कर दिया गया।
सामान्य प्रश्न
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