Latehar News: चोरों ने सूने घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति उड़ाई
Latehar News: जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बेसना गांव में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकार
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बेसना में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने मनिका थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
घटना का विवरण
पीड़ित गौरव कुमार सिन्हा ने अपने आवेदन में बताया है कि वह 22 जुलाई को अपनी मां के साथ घर में ताला बंद कर रांची चले गए थे। एक सप्ताह बाद जब वे वापस अपने घर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट समेत घर के सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए हैं। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि गोदरेज अलमारी में रखे उनकी मां और भाभी के लगभग बीस लाख का सोने-चांदी के जेवरात तथा 50 हजार रुपये नकद गायब हैं।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने और चोरी गई संपत्ति की बरामदगी की मांग की है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। इधर, क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर मनिका थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। लगातार हो रही वारदातों से लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।