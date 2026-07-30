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Latehar News: चोरों ने सूने घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति उड़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बेसना गांव में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकार

Latehar News: चोरों ने सूने घर का ताला तोड़ लाखों की संपत्ति उड़ाई

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। जिले के मनिका थाना क्षेत्र के बेसना में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये की जेवरात समेत नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने मनिका थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

घटना का विवरण

पीड़ित गौरव कुमार सिन्हा ने अपने आवेदन में बताया है कि वह 22 जुलाई को अपनी मां के साथ घर में ताला बंद कर रांची चले गए थे। एक सप्ताह बाद जब वे वापस अपने घर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट समेत घर के सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए हैं। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि गोदरेज अलमारी में रखे उनकी मां और भाभी के लगभग बीस लाख का सोने-चांदी के जेवरात तथा 50 हजार रुपये नकद गायब हैं।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने और चोरी गई संपत्ति की बरामदगी की मांग की है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। इधर, क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर मनिका थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। लगातार हो रही वारदातों से लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है?
जी हां, पीड़ित परिवार ने मनिका थाना में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
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