Latehar News: वन विभाग कार्यालय का 9 अगस्त को घेराव करेंगे ग्रामीण

Latehar News: लातेहार जिले के छिपादोहर क्षेत्र में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण 09 अगस्त को वन विभाग कार्यालय का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। क्षेत्र के निवासी वन विभाग की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

Latehar News: लातेहार, संवाददाता। जिले के छिपादोहर क्षेत्र में वन विभाग की कार्यशैली और तानाशाही रवैय्यों से ग्रामीण उग्र हैं। ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के तहत वन विभाग के कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। सर्वदलीय छिपादोहर-हेहेगड़ा रेलवे स्टेशन विस्थापन संघर्ष समिति के महामंत्री देवनाथ सिंह ने बताया कि क्षेत्र की समस्या को लेकर 09 अगस्त (रविवार) आदिवासी दिवस के दिन वन विभाग के छिपादोहर स्थित कार्यालय का घेराव किया जाएगा ।

विरोध प्रदर्शन की योजना एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन की अनुमति जिला दण्डाधिकारी लातेहार द्वारा दे दी गयी है । वन विभाग कार्यालय का घेराव सह धरना प्रदर्शन में प्रस्तावित छिपादोहरप्रखंड अंतर्गत छह पंचायत के ग्रामीण भाग लेंगे । ज्ञात हो कि क्षेत्र के ग्रामीण पलामू ब्याघ्र परियोजना अंतर्गत वन विभाग की दमनकारी व उत्पीडन भरी नीतियों से आक्रोशित हैं । वन विभाग के तानाशाही रवैय्ये से क्षेत्र का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है । स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और तानाशाही रवैया अपना रहा है।

समस्याएँ और सांसद की भूमिका वन विभाग द्वारा हाल ही में अनापत्ति न दिए जाने से छिपादोहर व हेहेगड़ा रेल स्टेशन विस्थापन की समस्या आ गयी है । मामले की गम्भीरता को देखते हुए चतरा सांसद कालीचरण सिंह द्वारा संसद में भी आवाज उठाया गया है । साथ ही लाभर-टोंगारी(लात), लाभर-कोरवामड़ई, बारीदोहर-सैदुप सडक निर्माण संबंधी अनापति संबंधी मामला लटकाए जाने से भी ग्रामीण मुखर हैं। आदिवासी ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।