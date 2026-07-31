Latehar News: लातेहार प्रखंड के लिए विधायक प्रतिनिधियों की घोषणा

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने क्षेत्र के समग्र विकास और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लातेहार प्रखंड स्तरीय विधायक प्रतिनिधियों की नई टीम की घोषणा की है। घोषित सूची के अनुसार सौरभ साहू को अंचल कार्यालय (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार) एवं खनन विभाग, दीपक पासवान को कल्याण विभाग, अजय सिंह को आबद्ध एवं अनाबद्ध योजना, रंजीत कुमार पाण्डेय को स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, अर्पणा सिंह को विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण), नेहा साहू को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जेएसएलपीएस के लिए विधानसभा प्रतिनिधि और सुकन्या देवी को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रखंड प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है।