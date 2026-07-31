Latehar News: लातेहार प्रखंड के लिए विधायक प्रतिनिधियों की घोषणा
Latehar News: लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए नई टीम की घोषणा की है। विभिन्न विभागों के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। विधायक ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि नई टीम जनता की सेवा में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेगी।
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राम ने क्षेत्र के समग्र विकास और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लातेहार प्रखंड स्तरीय विधायक प्रतिनिधियों की नई टीम की घोषणा की है। घोषित सूची के अनुसार सौरभ साहू को अंचल कार्यालय (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार) एवं खनन विभाग, दीपक पासवान को कल्याण विभाग, अजय सिंह को आबद्ध एवं अनाबद्ध योजना, रंजीत कुमार पाण्डेय को स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, अर्पणा सिंह को विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण), नेहा साहू को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा जेएसएलपीएस के लिए विधानसभा प्रतिनिधि और सुकन्या देवी को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का प्रखंड प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है।
मनोनयन की घोषणा के दौरान विधायक प्रकाश राम ने सभी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा करें। उन्होंने कहा कि नई टीम सरकार और जनता के बीच मजबूत सेतु का कार्य करेगी तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई नियुक्तियों से स्थानीय कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।