Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Latehar News: 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा झारखंड आदिवासी महोत्सव, तैयारियों में जुटा प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
Follow us on Google News
share

Latehar News: झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 9 अगस्त को टाउन हॉल ल

Latehar News: 9 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा झारखंड आदिवासी महोत्सव, तैयारियों में जुटा प्रशासन

Latehar News: लातेहार,संवाददाता। झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 9 अगस्त को टाउन हॉल लातेहार में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीसी ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रसिद्ध छऊ नृत्य, ट्राइबल फैशन शो, पारंपरिक आदिवासी नृत्य, नागपुरी गीतों की प्रस्तुति तथा आदिवासी व्यंजनों पर आधारित ट्राइबल फूड मेला आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगा विशेष जोर

स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की भी आकर्षक झलक देखने को मिलेगी। डीसी ने अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रमुख स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट स्थापित करने, एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार करने तथा रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के शहीदों एवं जनजातीय महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित करने तथा उनकी साफ-सफाई और सजावट सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में अतिथियों के आमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, यातायात एवं चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में एसपी कुमार गौरव, डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद, आईटीडीए निदेशक सरोजिनी तिर्की, जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।