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Latehar News: चंदवा में 35 दोपहिया चालकों का कटा 35 हजार रुपये का ई-चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: । चंदवा थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान गुरुवार को चलाया गया। सड़क सुरक्षा टीम एवं चंदवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया व

Latehar News: चंदवा में 35 दोपहिया चालकों का कटा 35 हजार रुपये का ई-चालान

Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। चंदवा थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान गुरुवार को चलाया गया। सड़क सुरक्षा टीम व चंदवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट वाहन चला रहे 35 दोपहिया चालकों को पकड़ा गया। सभी वाहन चालकों पर ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। चालान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी वाहनों को छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।

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वाहन चालकों से अपील की गई कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमेशा हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। वाहन जांच अभियान में ज़िला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तनवीर हुसैन, आई सहायक राजेश प्रसाद और चंदवा थाना के पुलिस बल मौजूद थे।

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