Latehar News: चंदवा में 35 दोपहिया चालकों का कटा 35 हजार रुपये का ई-चालान
Latehar News: । चंदवा थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान गुरुवार को चलाया गया। सड़क सुरक्षा टीम एवं चंदवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया व
Latehar News: चंदवा प्रतिनिधि। चंदवा थाना के समीप सघन वाहन जांच अभियान गुरुवार को चलाया गया। सड़क सुरक्षा टीम व चंदवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। जांच अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट वाहन चला रहे 35 दोपहिया चालकों को पकड़ा गया। सभी वाहन चालकों पर ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। चालान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी वाहनों को छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है।
वाहन चालकों से अपील की गई कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमेशा हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। वाहन जांच अभियान में ज़िला सड़क सुरक्षा प्रबंधक तनवीर हुसैन, आई सहायक राजेश प्रसाद और चंदवा थाना के पुलिस बल मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।