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Latehar News: बरवाडीह में बारिश के अभाव में धान रोपाई प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बरवाडीह में पर्याप्त बारिश के अभाव में धान की रोपाई प्रभावित हो गई है। अब तक केवल 18 प्रतिशत धान की रोपाई हुई है। किसान बारिश के इंतजार में हैं और अगर जल्दी बारिश नहीं हुई, तो फसल प्रभावित हो सकती है। कृषि पदाधिकारी रामनाथ यादव ने स्थिति की गंभीरता को बताया है।

Latehar News: बरवाडीह में बारिश के अभाव में धान रोपाई प्रभावित

Latehar News: बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह में पर्याप्त बारिश के अभाव में धान की रोपाई प्रभावित हो गई है। इस वर्ष बारिश के अब तक दगा देने से धान की फसल को लेकर किसान काफी चिंतित दिख रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार बरवाडीह में अब तक लगभग 18 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो पाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धान की रोपाई की क्या स्थिति है।

किसानों की चिंताएं

किसान भोला यादव,अशर्फी यादव, सुरेश यादव आदि किसानों ने बताया कि धान की बिचड़े तैयार हो गए हैं। खेत की जुताई भी करके रखा गया है, बस बारिश होने का इंतजार है,लेकिन बारिश के अभाव में धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। कई किसानों के धान के बिचड़े भी अब पीले पड़ने लगे हैं। आहर, तालाब में भी इतना पानी जमा नहीं हुआ है, जिससे पटवन कर धान की रोपाई की जा सके। किसानों ने कहा कि एक सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो धान की फसल पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इधर प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी रामनाथ यादव ने कहा कि प्रखंड में बारिश के अभाव धान रोपाई की स्थिति काफी खराब है। 31 जुलाई तक सिर्फ 17 से 18 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो पाई है।

प्रश्न और उत्तर

बरवाडीह में धान की रोपाई की स्थिति क्या है?
बरवाडीह में अब तक लगभग 18 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो पाई है।
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