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Latehar News: हाइवा ऑनर एसोसिएशन की पहल पर शुरू हुआ जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: बालूमाथ में जर्जर सड़क की समस्या का समाधान हाइवा ऑनर एसोसिएशन की पहल से शुरू हुआ है। तुबेद कोलियरी डेवलप्टो माइनिंग कंपनी ने सड़क की मरम्मत कार्य प्रारंभ किया। इससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। एसोसिएशन ने कंपनी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

Latehar News: हाइवा ऑनर एसोसिएशन की पहल पर शुरू हुआ जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य

Latehar News: बालूमाथ, प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क की समस्या के समाधान की दिशा में हाइवा ऑनर एसोसिएशन की पहल रंग लाई है। एसोसिएशन के अनुरोध पर तुबेद कोलियरी डेवलप्टो माइनिंग कंपनी द्वारा सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है।

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सड़क की खराब स्थिति

हाइवा ऑनर एसोसिएशन के सचिव ने शहनवाज आलम ने बताया कि सड़क की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले हाइवा सहित अन्य छोटे-बड़े वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जगह जगह गड्ढे होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी और आम राहगीरों को भी आवागमन में कठिनाई हो रही थी। खराब सड़क के कारण वाहनों के रखरखाव का खर्च भी बढ़ रहा था।

कंपनी की त्वरित पहल

उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या से तुबेद कोलियरी डेवलप्टो माइनिंग कंपनी के प्रबंधन को अवगत कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही कंपनी प्रबंधन ने त्वरित पहल करते हुए सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया।

स्थानीय लोगों की संतोष

स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत कार्य शुरू होने पर संतोष जताते हुए कहा कि इससे आवागमन सुगम होगा,दुर्गतियों की संभावना कम होगी और क्षेत्र के लोगों के साथ साथ कोयला परिवहन से जुड़े वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी। हाइवा ऑनर एसोसिएशन ने कंपनी प्रबंधन के त्वरित सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र मरम्मत कार्य पूरा कराने की अपेक्षा जताई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाइवा ऑनर एसोसिएशन ने किसकी पहल की?
हाइवा ऑनर एसोसिएशन की पहल से सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ।
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