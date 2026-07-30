Latehar News: डीसी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, मातृ-शिशु स्वास्थ्य व सर्पदंश उपचार पर दिया जोर
Latehar News: डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सं
Latehar News: लातेहार,संवाददाता। डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मातृ व शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं की एएनसी (एंटीनेटल चेकअप), एनसीडी (असंक्रामक रोग) स्क्रीनिंग, पेंटा-1 एवं पेंटा-3 टीकाकरण, ओपीवी-1 कवरेज, कुपोषण उपचार केंद्र (एमटीसी) की कार्यप्रणाली तथा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। डीसी ने निर्देश दिया कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण, आवश्यक जांच व नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए, ताकि मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपलब्धता, दवाओं का पर्याप्त भंडारण तथा आधारभूत सुविधाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
डीसी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में प्रखंडवार सर्पदंश एवं कुत्ता काटने की घटनाओं की भी समीक्षा की गई। डीसी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी-वेनम सहित आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ऐसे मामलों में त्वरित उपचार की व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सविता कुमारी स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, एमओआईसी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।फोटो-5- गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करते डीसी व अन्य
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