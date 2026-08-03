Latehar News: पंसस अयूब ने किया सीएचसी का दौरा, जल्द चिकित्सक नियुक्ति की मांग की
Latehar News: पंचायत समिति सदस्य अयुब खान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में चिकित्सा पदों की कमी है, जिसमें पूर्व में कार्यरत चिकित्सकों के तबादले के बाद गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सरकार से नई नियुक्तियों की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु हो सकें।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। पंचायत समिति सदस्य अयुब खान ने रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा के ओपीडी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर दंत चिकित्सक कंचन बाड़ा समेत अस्पताल कर्मी मौजूद मिले। निरीक्षण के बाद अयुब खान ने बताया कि सीएचसी में चिकित्सकों के आठ पद स्वीकृत हैं, जबकि पूर्व में पांच चिकित्सक कार्यरत थे। हाल ही में दो चिकित्सकों प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नीलिमा कुमारी, डॉ. मनोज कुमार का अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया है। वहीं डॉ. तरुण जोश लकड़ा की देवघर में प्रतिनियुक्ति है जबकि डॉ. प्रकाश बड़ाईक का कुछ दिन पूर्व निधन हो चुका है।
ऐसे में अस्पताल लगभग चिकित्सक विहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि बिना नए चिकित्सकों की पदस्थापना के बिना तबादला करना उचित नहीं है। वर्तमान में सीएचसी एकमात्र दंत चिकित्सक के भरोसे चल रहा है, जिससे लाखों लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। अयुब खान ने कहा कि चंदवा दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है और यहां प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाए होती है। ऐसे में चिकित्सकों की कमी चिंताजनक है। उन्होंने सरकार से जल्द नए चिकित्सकों की नियुक्ति या तबादला रद्द करने की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रह सकें।
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