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Latehar News: बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन, उपप्रमुख बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: चंदवा में प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया। बीडीओ चंदन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपप्रमुख अश्विनी कुमार मिश्रा को अध्यक्ष चुना गया। समिति का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और बाल संरक्षण संबंधी मामलों की निगरानी करना है।

Latehar News: बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन, उपप्रमुख बने अध्यक्ष

Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। प्रखंड सभागार में मंगलवार को आयोजित पंचायत समिति कार्यकारिणी की बैठक में प्रखंड स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ चंदन प्रसाद ने की। विभागीय निर्देश के आलोक में गठित समिति में उपप्रमुख अश्विनी कुमार मिश्रा को अध्यक्ष जबकि पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न पंचायतों से प्रतिनिधियों का चयन किया गया। समिति में अनुसूचित जनजाति एवं महिला प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। जिसमे बोदा पंसस सुशीला टोपनो, लाधुप पंसस बुधन गंझू, डुमारो पंसस सरिता देवी, चकला पंसस तारा देवी, चंदवा पूर्वी पंसस मनीता देवी एवं जमीरा पंसस बल्कु मुंडा का चयन किया गया है।

बैठक में समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए विभिन्न पंचायत क्षेत्रों से सदस्यों के नामों पर सहमति बनाई गई। समिति का उद्देश्य प्रखंड क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल संरक्षण से जुड़े मामलों की निगरानी तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। बीडीओ ने कहा कि समिति बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों के शोषण एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी चयनित सदस्यों से सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। बैठक में प्रखंड समन्वयक उदय गुप्ता एवं पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित थे।

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