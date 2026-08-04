Latehar News: फुटबॉल टूर्नामेंट में टोप्पो ब्रदर्स जोंजरों बनी चैंपियन
Latehar News: बोदा खेल मैदान में चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल में टोप्पो ब्रदर्स जोंजरों ने जूनियर स्टार हरिहरपुर को 2-0 से हराकर खिताब जीता। कार्यक्रम में झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और खेल के महत्व पर जोर दिया।
Latehar News: चंदवा, प्रतिनिधि। प्रखंड के बोदा खेल मैदान में बोदा फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जूनियर स्टार हरिहरपुर बनाम टोप्पो ब्रदर्स जोंजरों के बीच खेला गया। जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव, विशिष्ट अतिथि महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रीना उरांव, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मो. नौसाद अंसारी, युवा नेता अंकित कुमार, बबलू राही, दीपू सिन्हा व अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके पूर्व अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया।
फाइनल मुकाबले का परिणाम
टोप्पो ब्रदर्स जोन्जरों बनी चैंपियन
टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मुकाबले में टोप्पो ब्रदर्स ज़ोंजरो ने जूनियर स्टार हरिहरपुर को 2-0 से परास्त कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। विजेता, उप विजेता टीम को अतिथियों ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए लाल मोतीनाथ शाहदेव ने कहा कि युवाओं के शरीरिक, मानसिक के साथ समग्र विकास में खेल काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में खेल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं रह गया है, आपके अंदर अगर प्रतिभा है व अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें तो क्षेत्र के साथ देश का नाम रौशन करेंगे। इस दौरान श्री शाहदेव ने खिलाड़ियों से अनुशासन एवं खेल भावना को जीवन में आत्मसात करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन झामुमो नेता सौरभ श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर पवन कुमार, मनीष कुमार चांदो, बेलाल अहमद, मोतिउर्रहमान, सेराज अंसारी, महबूब अंसारी, रोशन शाहदेव, शमशाद अंसारी, किशोर गिनोडिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे थे।
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