Latehar News: सरकारी नौकरी, आयकरदाता और वाहन मालिक 1501 राशन कार्डधारियों के नाम कटे
Latehar News: लातेहार में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1501 राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए हैं। इसमें सरकारी नौकरी करने वाले, आयकरदाता, तथा वाहन मालिक शामिल हैं। सत्यापन अभियान जारी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जिले में विभिन्न प्रकार के कार्ड धारकों की संख्या भी दी गई है।
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर सत्यापन के क्रम में बाहर रखने के मानदंड के अंतर्गत आने वाले 1501 राशन कार्डधारियों के नाम जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सरकारी नौकरी करने वाले, आयकरदाता, निर्धारित कुल बिक्री श्रेणी में आने वाले व्यक्ति, निदेशक के तौर पर व्यक्ति ,डाक से संबंधित तथा वाहन मालिक शामिल हैं।
सत्यापन अभियान
विभागीय कार्रवाई में 1463 लाल कार्डधारी और 38 पीला कार्डधारी का नाम राशन कार्ड से हटाया गया है। जानकारी के अनुसार लातेहार जिले में वर्तमान में 1,26,583 लाल कार्डधारी, 14,156 पीला कार्डधारी, 12,237 हरा कार्डधारी तथा 2,481 सफेद कार्डधारी हैं। भारत सरकार के निर्देश के आलोक में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को ऐसे लाभुकों का सत्यापन कर नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था।
सत्यापन की पुष्टि
इसके बाद जिलेभर में सत्यापन अभियान चलाया गया। जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि सत्यापन में बाहर रखने के मानदंड के अंतर्गत पाए गए सभी 1501 राशन कार्डधारियों के नाम निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें कई लाभुक लंबे समय से राशन का उठाव कर रहे थे। निर्देश प्राप्त होने के बाद जांच कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
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