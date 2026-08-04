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Latehar News: संत जेवियर उच्च विद्यालय गोठगांव में इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: महुआडांड़, संत जेवियर उच्च विद्यालय गोठगांव में संत जॉन मेरी वियानी के पर्व पर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हुआ। छात्र वर्ग में ब्रिटो हाउस ने जेवियर हाउस को 1-0 से हराकर जीत दर्ज की। छात्रा वर्ग में लोयोला हाउस ने 2-0 से जीत हासिल की। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।

Latehar News: संत जेवियर उच्च विद्यालय गोठगांव में इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल संपन्न

Latehar News: महुआडांड़, प्रतिनिधि। संत जेवियर उच्च विद्यालय गोठगांव में संत जॉन मेरी वियानी के पर्व के अवसर पर आयोजित इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंगलवार को संपन्न हुआ। छात्र वर्ग के फाइनल में जेवियर हाउस और ब्रिटो हाउस के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें ब्रिटो हाउस ने 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। वहीं छात्रा वर्ग के फाइनल में जेवियर हाउस और लोयोला हाउस के बीच खेले गए मुकाबले में लोयोला हाउस ने 2-0 से शानदार जीत हासिल कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।

प्रतियोगिता का शुभारंभ

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि फादर अशोक नगेशिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं उनका उत्साहवर्धन करते हुए किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सिस्टर ख्रीस्टीना खलखो ने सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है।

प्रतियोगिता का समापन

प्रतियोगिता का सफल आयोजन में सहायक प्रधानाध्यापक फादर बलबीर टोप्पो तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं का भरपूर सहयोग रहा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर कई अभिभावक मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ?
प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को संपन्न हुआ।
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