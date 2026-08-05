Latehar News: बरवाडीह में 16 मिडिल स्कूल हेडमास्टर विहीन
Latehar News: बरवाडीह में 16 मिडिल स्कूल वर्षों से हेडमास्टर विहीन हैं। सरकार की ओर से हेडमास्टर की पदस्थापना नहीं की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों का संचालन वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रभार देकर किया जा रहा है। यह समस्या शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़ा कर रही है।
Latehar News: बरवाडीह,प्रतिनिधि। बरवाडीह में 16 मिडिल स्कूल हेडमास्टर विहीन है। उन मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर का पद वर्षों से खाली है,लेकिन सरकार की ओर से हेडमास्टरो की पदस्थापना नहीं की जा रही है। कई मिडिल स्कूल के शिक्षको ने बताया कि बरवाडीह कन्या मध्य विद्यालय,बाजार मिडिल स्कूल, बंभनडीह,चेंचा,केचकी, सराईडीह,छिपादोहर,पोखरिकला, मंगरा आदि मिडिल स्कूल हेडमास्टरो की पदस्थापना की बाट जोह रहा है। इन मिडिल स्कूलों में पदस्थापित सभी हेडमास्टर सेवानिवृत होते गए। स्थिति यह हो गई कि अभी एक भी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर नहीं है। स्कूल के वरीय शिक्षक को हेडमास्टर का अतिरिक्त प्रभार देकर स्कूल का संचालन कराया जा रहा है।
उन स्कूलों में कब तक हेडमास्टर पदस्थापित किए जाएंगे,यह शिक्षको के लिए बड़ा सवाल भी बन गया है।
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