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Latehar News: डॉ. अंजना ने सदर अस्पताल की उपाधीक्षक का पदभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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Latehar News: लातेहार सदर अस्पताल में डॉ. अंजना ने उपाधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और समय पर इलाज उपलब्ध कराने का वचन दिया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से सेवाएं बेहतर बनाने का प्रयास होगा।

Latehar News: डॉ. अंजना ने सदर अस्पताल की उपाधीक्षक का पदभार संभाला

Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लातेहार सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक के रूप में डॉ. अंजना ने मंगलवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज, आवश्यक सुविधाएं और बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से मरीजों के हित में प्रभावी कार्य करने का प्रयास किया जाएगा।

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