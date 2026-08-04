Latehar News: डॉ. अंजना ने सदर अस्पताल की उपाधीक्षक का पदभार संभाला
Latehar News: लातेहार सदर अस्पताल में डॉ. अंजना ने उपाधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और समय पर इलाज उपलब्ध कराने का वचन दिया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने तथा स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से सेवाएं बेहतर बनाने का प्रयास होगा।
Latehar News: लातेहार, प्रतिनिधि। लातेहार सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक के रूप में डॉ. अंजना ने मंगलवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज, आवश्यक सुविधाएं और बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से मरीजों के हित में प्रभावी कार्य करने का प्रयास किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।