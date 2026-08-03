Latehar News: विद्यालय विवाद पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, छह शिक्षकों का पारस्परिक प्रतिनियोजन

Latehar News: लातेहार में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में छात्राओं के आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने छह शिक्षकों का पारस्परिक प्रतिनियोजन किया है। विवाद खत्म करने और शैक्षणिक माहौल को सामान्य बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। छात्राओं ने प्रशासन से शिकायत की थी कि शिक्षकों के बीच आपसी मतभेद के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

Latehar News: लातेहार, संवाददाता। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, लातेहार (एसओई) में छात्राओं के आंदोलन और जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने विद्यालय का शैक्षणिक माहौल सामान्य बनाने की दिशा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

प्रशासनिक कार्रवाई डीईओ गौतम साहू ने कार्यालय आदेश जारी कर छह शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का पारस्परिक प्रतिनियोजन करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने-अपने नए विद्यालयों में योगदान देने का निर्देश दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को विद्यालय में लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त कर शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से विद्यालय में प्राचार्य एवं कुछ शिक्षकों के बीच आपसी मतभेद और गुटबाजी का असर शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ रहा था।

छात्राओं की चिंताएं इससे नाराज छात्राओं ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की थी और विद्यालय में व्याप्त तनावपूर्ण माहौल, शिक्षकों के बीच विवाद तथा नियमित पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत दर्ज कराई थी। छात्राओं ने बताया था कि आंतरिक विवाद के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण लगातार प्रभावित हो रहा है।

जांच समिति का गठन छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने विद्यालय पहुंचकर छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत बातचीत की और पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने विवाद से जुड़े शिक्षकों का प्रतिनियोजन कर विद्यालय में नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया।

शिक्षकों का प्रतिनियोजन डीईओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार जीव विज्ञान, हिंदी, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों का विभिन्न विद्यालयों के बीच पारस्परिक प्रतिनियोजन किया गया है। आदेश के तहत मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, लातेहार की पूर्व प्रभारी प्राचार्या ज्योति ज्योत्सना (जीव विज्ञान) को उत्क्रमित उच्च विद्यालय, छेंचा (बरवाडीह), अन्नपूर्णा कुमार पाण्डेय (हिंदी) को उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मासियातू (बालूमाथ), संदीप कुमार तिवारी (गणित) को उत्क्रमित उच्च विद्यालय, नावागढ़ (लातेहार) तथा नीतु अंजना टोप्पो (इतिहास) को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालक विद्यालय, लातेहार में प्रतिनियोजित किया गया है। वहीं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चटकपुर (महुआडांड़) से रमन कुमार साहू (अर्थशास्त्र) तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मासियातू (बालूमाथ) से अनीता लकड़ा (वाणिज्य) को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, लातेहार में प्रतिनियोजित किया गया है।

आगे का मार्ग डीईओ ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाएं आदेश प्राप्त होते ही अपने नए प्रतिनियोजित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियोजन अवधि के दौरान उनका वेतन भुगतान मूल विद्यालय से अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद छात्राओं एवं अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि विद्यालय में अब विवाद और गुटबाजी समाप्त होगी तथा शैक्षणिक वातावरण पहले की तरह सामान्य और सकारात्मक बनेगा।